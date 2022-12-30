صحف عالمية: 5 تحديات أمام حكومة نتنياهو.. و2022 أكثر الأعوام دموية للفلسطينيين

تحديات حكومة نتنياهو

بعد أدائها اليمين الدستورية الخميس، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، بنيامين نتنياهو، قد تواجه العديد من التحديات فور توليها زمام الأمور.

وقالت الصحيفة، إن نتنياهو عاد "أخيرًا" إلى السلطة مع الحكومة التي لطالما رغب فيها؛ بما في ذلك أغلبية برلمانية من المشرعين المتدينين واليمينيين المتطرفين الذين يشاركونه وجهات نظره المتشددة تجاه الفلسطينيين، والعداء للنظام القانوني الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة أنه في المقابل، قد تكون "فرحة" نتنياهو قصيرة الأمد، حيث أثبت ائتلافه المتطرف أنه معقد بشكل كبير، مشيرة أن ذلك ظهر جليا بعد ما يقرب من شهرين من المفاوضات الصعبة وسلسلة من المناورات القانونية للسماح لشركائه بتولي مناصب مثيرة للجدل، من بينها مناصب وزارية مستحدثة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال فترة المفاوضات، اضطر نتنياهو إلى تقديم تنازلات سخية للحلفاء تشمل التزامات بتوسيع مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، ومقترحات للسماح بالتمييز ضد فئة معينة من المجتمع وتعزيز الإعانات المقدمة للرجال الأرثوذكس المتدينين للدراسة بدلا من العمل.

ورأت الصحيفة أنه إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فسوف تنفر أجزاء كبيرة من الجمهور الإسرائيلي، كما أنها تزيد من فرص الصراع مع الفلسطينيين وإزعاج المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فضلاً عن أنها تضع تل أبيب في مسار تصادمي مع بعض أقرب حلفائها، بما في ذلك واشنطن.