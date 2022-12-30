صحف عالمية: 5 تحديات أمام حكومة نتنياهو.. و2022 أكثر الأعوام دموية للفلسطينيين
سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على أصداء أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة، بنيامين نتنياهو، وقالت إن الائتلاف الحاكم سيواجه العديد من التحديات فور تنصيبه.
كما ناقشت الصحف تقارير أخرى تكشف أن العام الجاري يعد الأكثر دموية منذ عقدين بالنسبة للفلسطينيين الذين استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، محذرة من تفاقم الأوضاع بسبب حكومة نتنياهو المقبلة.
وتطرقت صحف أخرى للحرب الروسية الأوكرانية، وقالت إن موسكو "أمطرت" البلاد بصواريخ أطلقتها من كافة الجهات، وذلك ردا على التقارير التي زعمت بأن مخزون الكرملين من الصواريخ الموجهة بدقة آخذ في النفاد.
تحديات حكومة نتنياهو
بعد أدائها اليمين الدستورية الخميس، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، بنيامين نتنياهو، قد تواجه العديد من التحديات فور توليها زمام الأمور.
وقالت الصحيفة، إن نتنياهو عاد "أخيرًا" إلى السلطة مع الحكومة التي لطالما رغب فيها؛ بما في ذلك أغلبية برلمانية من المشرعين المتدينين واليمينيين المتطرفين الذين يشاركونه وجهات نظره المتشددة تجاه الفلسطينيين، والعداء للنظام القانوني الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة أنه في المقابل، قد تكون "فرحة" نتنياهو قصيرة الأمد، حيث أثبت ائتلافه المتطرف أنه معقد بشكل كبير، مشيرة أن ذلك ظهر جليا بعد ما يقرب من شهرين من المفاوضات الصعبة وسلسلة من المناورات القانونية للسماح لشركائه بتولي مناصب مثيرة للجدل، من بينها مناصب وزارية مستحدثة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال فترة المفاوضات، اضطر نتنياهو إلى تقديم تنازلات سخية للحلفاء تشمل التزامات بتوسيع مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، ومقترحات للسماح بالتمييز ضد فئة معينة من المجتمع وتعزيز الإعانات المقدمة للرجال الأرثوذكس المتدينين للدراسة بدلا من العمل.
ورأت الصحيفة أنه إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فسوف تنفر أجزاء كبيرة من الجمهور الإسرائيلي، كما أنها تزيد من فرص الصراع مع الفلسطينيين وإزعاج المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فضلاً عن أنها تضع تل أبيب في مسار تصادمي مع بعض أقرب حلفائها، بما في ذلك واشنطن.
وسلطت الصحيفة الضوء على خمسة تحديات منتظرة لحكومة نتنياهو المقبلة، وبدأت بـ"الولايات المتحدة" قائلة إن إدارة الرئيس، جو بايدن، قد أعربت عن عدم ارتياحها إزاء السياسيين الأكثر تطرفا في الحكومة الجديدة، لكنها قالت إنها ستحكم عليها بالسياسات وليس بالشخصيات.
وكانت حكومة نتنياهو قد صرحت قبل يوم من توليها السلطة (الأربعاء) إن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة سيكون "أولوية قصوى". وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تعارض المستوطنات باعتبارها عقبة أمام جهود السلام، محذرة من أن ذلك قد يكون له تأثير مضاعف في واشنطن وتزيد من اتساع الانقسام الحزبي حول دعم إسرائيل.
أما عن التحدي الثاني لحكومة نتنياهو، قالت الصحيفة إن قضية الشرق الأوسط باتت على المحك أكثر من أي وقت مضى، خاصة إذا كثفت الحكومة الجديدة أنشطتها الاستيطانية أو ضمت الضفة الغربية المحتلة.
ثم تطرقت الصحيفة للحديث عن "قلق المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية"، وقالت إن التعيينات التي منحها نتنياهو لشركائه المتطرفين قد أثارت مخاوف مسؤولي الأمن والدفاع في البلاد، وذلك بعدما وضع "شخصية مستفزة يمينية متطرفة" أدين ذات مرة بالتحريض ودعم مجموعة إرهابية، مسؤولًا عن قوة الشرطة في البلاد. (في إشارة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير).
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو أصدر تشريعًا يضع مستوطنًا مثيرًا للجدل (بتسلئيل سموتريتش) في الضفة الغربية المحتلة مسؤولاً عن سياسة الاستيطان، بما في ذلك سلطة تعيين جنرال كبير مسؤول عن السياسات تجاه الفلسطينيين، حيث دفعت التغييرات الوشيكة قائد الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته إلى الاتصال بنتنياهو والتعبير عن مخاوفه.
وفيما يتعلق بالأجندة المحلية، أشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو وحلفاءه كانوا قد أعلنوا عن خطط طموحة للتغييرات الاجتماعية التي لا تحظى بشعبية كبيرة لدى الطبقة الوسطى العلمانية، والتي شملت خططًا لإضعاف المحكمة العليا وزيادة الرواتب.
وقالت الصحيفة إن التغييرات القضائية، التي تصدرها تشريع يمنح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا، يمكن أن تؤدي إلى إسقاط تهم الفساد ضد نتنياهو، حيث أثارت هذه المقترحات مزاعم تضارب المصالح وأثارت مخاوف من أنها ستدمر نظام الضوابط والتوازنات في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحدي الأخير للحكومة الجديدة سيكون العلاقة مع حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، وذلك بعدما أعرب العديد من الأعضاء عن استيائهم تجاه رئيس الوزراء الجديد تجاه التنازلات السخية التي قدمها لشركائه، الأمر الذي يهدد قدرته على تمرير جدول أعماله في البرلمان (الكنيست).
2022 أكثر الأعوام دموية للفلسطينيين
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن العام الجاري يعد أكثر الأعوام دموية بالنسبة لفلسطينيي الضفة الغربية المحتلة منذ ما يقرب من عقدين، عندما بدأت الأمم المتحدة في تسجيل عدد الشهداء الفلسطينيين بشكل منهجي في العام 2005.
وقالت الصحيفة إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيين في المنطقة خلال العام الجاري بشكل مفرط، حيث حذر الخبراء من أن وتيرة تصاعد العنف في المنطقة المضطربة قد تتضاعف بعد تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والتي تضم متطرفين حرضوا علنا على العنف ضد الفلسطينيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن جماعات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية وخبراء دوليين قد ألقوا باللوم في إراقة الدماء على استخدام إسرائيل المفرط للقوة وقواعد إطلاق النار خلال العمليات العسكرية شبه اليومية، فضلاً عن تزايد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث يعيش الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقا لتقرير الصحيفة، قتلت قوات الاحتلال 146 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس الشرقية ذات الغالبية الفلسطينية حتى 19 ديسمبر الجاري، مقارنة بـ75 فلسطينيا العام الماضي. ونقلت عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن معظم الفلسطينيين قتلوا خلال غارات واشتباكات عسكرية إسرائيلية في مدينتي جنين ونابلس بالضفة الغربية المحتلة.
صواريخ روسية "تمطر" أوكرانيا
رفضا لخطة السلام التي اقترحتها كييف، أمطرت روسيا عموم أوكرانيا أمس بعشرات الصواريخ، في واحدة من أعنف الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للبلاد منذ بدء الغزو، حيث قالت القوات الجوية الأوكرانية إن موسكو أطلقت ما يقرب من 70 صاروخا.
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن الجيش الأوكراني قوله إن موسكو أرسلت طائرات دون طيار متفجرة إلى مناطق مختارة قبل توسيع نطاق قصفها بصواريخ "كروز" الجوية والبحرية "المنطلقة من الطائرات والسفن الإستراتيجية"، موضحا أن الضربات استهدفت مدنا من لفيف في الغرب إلى خاركيف في الشرق.
جاء ذلك في الوقت الذي تكافح فيه أوكرانيا لإصلاح البنية التحتية للطاقة المتضررة بالفعل واستعادة الكهرباء بعد انقطاع شبه كامل منذ أكثر من شهرين عندما ركزت روسيا قصفها على هذه الأهداف كجزء من حملتها لإخضاع الأوكرانيين مع حلول فصل الشتاء.
ولم يعلق المسؤولون الروس على الفور على الضربات الصاروخية، لكن وزارة الدفاع الروسية نشرت على قناتها الرسمية صورة لإطلاق صاروخ مع التعليق: "لن تتوقف كاليبر أبدًا"، في إشارة إلى صواريخ "كاليبر" والتي تستخدمها القوات الروسية، وذلك بعد مزاعم غربية تفيد بأن موسكو بدأت تنفد من مخزون صواريخها الموجهة بدقة.
وفي موسكو، حضر الرئيس، فلاديمير بوتين، حفل إدخال سفن حربية جديدة في البحرية الروسية، بما في ذلك غواصتان نوويتان وطراد صاروخ موجه وكاسحة ألغام. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإضافات تأتي بعد أن أغرقت أوكرانيا في أبريل الماضي الطراد الروسي " موسكفا" ضمن أسطول البحر الأسود.
في غضون ذلك، احتجت بيلاروسيا أمام سفير أوكرانيا بعد أن قالت إن كييف أسقطت صاروخ دفاع جوي أوكراني من طراز "إس-300" على أراضيها، حيث قالت وزارة الدفاع في البلاد إن الصاروخ سقط بالقرب من قرية هارباشا في منطقة بريست على بعد نحو 9 أميال (15 كيلومترا) من الحدود مع أوكرانيا.
وقالت "الغارديان" إن المخاوف قد تزايدت من تحرك بوتين لجذب بيلاروسيا - وهي أقرب حليف لموسكو وكانت انطلاقا للهجمات الروسية - بشكل مباشر إلى الحرب بعد أن زار مينسك في وقت سابق من الشهر الجاري.
في غضون ذلك، قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن فشل روسيا في السيطرة على باخموت المحاصرة بشرق أوكرانيا ستكون له تداعيات سياسية، كما أنه سيكون ضربة نفسية للقوات الروسية، حيث تحاول الأخيرة السيطرة على المدينة الواقعة في منطقة دونيتسك.
وعلى الرغم من ورود تقارير عن تحقيق روسيا لبعض المكاسب الهامشية حول باخموت في الأسابيع القليلة الماضية، ذكرت المجلة أن التقييمات الأخيرة التي أجراها "معهد دراسة الحرب"، ومقره واشنطن، قد خلصت إلى أن احتمالات استمرار العمليات الحالية ضد المدينة قاتمة.
ونقلت المجلة عن محللين قولهم إنه إذا أُجبرت القوات الروسية في نهاية المطاف على الانسحاب من باخموت أو إنهاء جهودها هناك، فسيكون ذلك "ضربة" لهيبة موسكو وسيضر "نفسيا" بالروس بشكل عام.
وأضافوا أنه إذا استولت روسيا بطريقة ما على باخموت أو قررت أوكرانيا أنه ليس من المهم عسكريًا بما يكفي للاستمرار في فقد القوات والموارد، فقد تكون خطوة رمزية بالنسبة لبوتين حتى يتمكن من إظهار نوع من الانتصار العسكري بعد مواجهة انتكاسات محرجة في الحرب.