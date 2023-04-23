ماكرون يحذّر من وصول مارين لوبان إلى الحكم في انتخابات 2027

حذَّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من وصول زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى الحكم في الانتخابات المقررة العام 2027، مستغلة الاحتجاجات على مشروع إصلاح نظام التقاعد.

وأبدى ماكرون في حوار مع صحيفة "لو باريزيان" الأحد، أسفه لعدم انخراطه بشكل كافٍ في الدفاع عن المشروع الذي لقي معارضة واسعة في البلاد.

وتراجعت شعبية ماكرون، خلال الفترة الماضية، على خلفية مشروع مثير للجدل لإصلاح نظام التقاعد نصّ بشكل خاص على رفع السنّ القانونية من 62 إلى 64 عامًا.