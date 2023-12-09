بتهمة "الوظائف الوهمية".. القضاء الفرنسي يحاكم لوبان ووالدها
قررت النيابة العامة في باريس، محاكمة 27 شخصًا من حزب التجمع الوطني الفرنسي تتقدمهم رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب مارين لوبان ووالدها، بتهمة خلق وظائف وهمية لمساعدي نواب أوروبيين.
وأفادت صحيفة "فالور اكتياليتي" الفرنسية، اليوم السبت، أن اثنان من القضاة اتخذا قرار محاكمة لوبان بناء على طلب النيابة العامة في الفترة من الـ30 من شهر أيول/سبتمبر إلى الـ27 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2024.
وطالب ممثلو الادعاء بمحاكمة المتهمين الرئيسيين أمام محكمة إصلاحية في باريس بتهم "إساءة استخدام الأموال العامة للاتحاد الأوروبي بين عامي 2004 و2016".
ودعا القضاة إلى توجيه اتهامات ضد عمدة بربينيان لويس ألوت، واليد اليمنى للوبان، برونو غولنيش، وهما متهمان باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع تكاليف عمل المساعدين الذين عملوا بالفعل لصالح حزب التجمع الوطني فقط.
في حين رد حزب لوبان، عبر قناة "بي أف أم" الفرنسية، بأنه لم يتم ارتكاب أي مخالفات من قبل أعضائه في إطار القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب.
وعبر الحزب عن رفضه رسميا الاتهامات الموجهة ضد النواب والمساعدين البرلمانيين، مشيرًا إلى أن الجلسة ستسمح لهم بتقديم أدلتهم وحججهم.
ويشمل التحقيق أيضا والد رئيسة الحزب جان ماري لوبان، وهو مؤسس حزب الجبهة الوطنية.
وبدأ التحقيق في قضية المساعدين البرلمانيين عام 2015، قبل أن يتم توجيه الاتهام إلى مارين لوبان في شهر حزيران/يونيو من عام 2017 بتهمتي "خيانة الأمانة" و"التواطؤ"، وبعد مرور الوقت تم إعادة تصنيف الدعوى على أنها اختلاس أموال عامة.