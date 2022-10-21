تشاد.. مقتل 50 شخصا في صدامات بين الشرطة ومحتجين

أعلنت الحكومة التشادية، الخميس، مقتل نحو 50 شخصا خلال صدامات دامية بين الشرطة ومتظاهرين احتجوا على سيطرة الجيش على السلطة، وفرضت حظر تجول ليليا.

وتظاهر مئات في العاصمة نجامينا ومناطق أخرى، الخميس، تزامنا مع الموعد الذي وعد فيه الجيش عند تسلمه السلطة بنقل الحكم لمدنيين منتخبين قبل أن يمدد مؤخرا الفترة الانتقالية لعامين إضافيين.

وأكد رئيس الوزراء التشادي صالح كبزابو، مساء الخميس، سقوط 50 قتيلا، موضحا أن معظمهم وقعوا في نجامينا ومدينتي موندو وكومرا، فيما أصيب أكثر من 300 آخرين.

وأعلن فرض حظر تجول بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا، سيظل ساري المفعول حتى "الاستعادة التامة للأمن" في بؤر الاضطرابات.

كما أعلن كبزابو "تعليق جميع أنشطة" أحزاب معارضة بارزة، متعهدا فرض النظام في أنحاء البلاد.

وسبق أن قدرت الحكومة عدد القتلى بـ30 بينهم عشرة من عناصر قوات الأمن.

وقال المتحدث باسم الحكومة عزيز محمد صالح، إن "تظاهرة محظورة تحولت تمرُّدًا".

واتهم صالح المتظاهرين بمهاجمة "مبان عامة، مقر المحافظة، مقر حزب رئيس الوزراء ومقر رئيس الجمعية الوطنية".

وشوهدت سحب دخان أسود وسمعت طلقات غاز مسيل للدموع في العاصمة، بينما أقيمت حواجز في عدّة أجزاء من المدينة وأُحرقت الإطارات على طرق رئيسية، وأغلق كثير من التجار محالهم في وسط نجامينا.

واستهدف المتظاهرون مقر حزب "الاتحاد الوطني للتنمية والتجديد" الذي ينتمي إليه كبزابو والذي "احترق جزئيا"، حسب نائب رئيس الحزب سيليستان توبونا.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، في تغريدة، إنه "يدين بشدة قمع" الاحتجاجات ويدعو إلى انتهاج طرق سلمية لتجاوز "الأزمة" في البلاد.

وأعلنت الأمم المتحدة أنها "تستنكر الاستخدام المميت للقوة"، ودعت إلى إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها.

وفي وقت لاحق، دان الاتحاد الأوروبي تصرف السلطات التشادية.

وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيف بوريل في بيان، إن "قمع التظاهرات والاستخدام المفرط للقوة يشكلان انتهاكا خطيرا لحرية التعبير والتظاهر؛ ما يقوض العملية الانتقالية الجارية"، داعيا إلى محاكمة المسؤولين عن ذلك.

وطالب مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وسط أفريقيا لويس مودج، بإجراء تحقيق محايد لتحديد المسؤولية وضمان عدم استخدام القوة إلا كإجراء أخير.