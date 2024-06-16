صحيفة: مشرعون كنديون متورطون في قضية "التدخل الأجنبي" لبلادهم

كشف تقرير كندي حديث عن مزاعم مثيرة للقلق بشأن تورط المشرعين الكنديين في قضية التدخل الأجنبي في الانتخابات والشؤون السياسية الكندية.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلًا عن التقرير الصادر عن لجنة البرلمانيين للأمن القومي والاستخبارات الكندية (NSICOP، إن بعض أعضاء البرلمان كانوا مشاركين "عن قصد أو شبه قصد" في أعمال تعود بالنفع على دول أجنبية، لكنه لم يصل إلى حد تسمية المتورطين.

ويزعم التقرير أن بعض المشرعين، عن علم، أو عن طريق الإهمال، قبلوا أموالًا أجنبية، وتعاونوا مع مسؤولين أجانب للتلاعب بالإجراءات البرلمانية، وتبادلوا معلومات سرية مع عملاء استخبارات أجانب.

وأكدت الصحيفة أن هذه الاكتشافات أدت إلى تكثيف المخاوف بشأن كيفية تعامل الحكومة الكندية، بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، مع قضية التدخل الأجنبي، ولا سيما مع رفض التقرير الكشف عن هويات الأفراد المتورطين أو أفعالهم، مع تزايد الأصوات المطالبة بمزيد من الشفافية.

وبدوره، يطالب زعيم المعارضة بيير بويليفر من حزب المحافظين، الذي يتقدم حاليًا على ترودو في استطلاعات الرأي، الحكومة بالإفصاح عن الأسماء.

ومع ذلك، تقول إدارة ترودو إن القيام بذلك قد يعرض للخطر مصادر وأساليب استخباراتية حساسة، وربما يضر بالسمعة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وأعرب رئيس جهاز المخابرات الأمنية الكندية السابق وارد إلكوك عن دهشته من عمق التقرير، مشيرًا إلى مدى تعقيد إدارة مثل هذه المعلومات الاستخبارية.