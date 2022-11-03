إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في بلدات قريبة من القطاع

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، إن صاروخاً انطلق من قطاع غزة وسقط في مستوطنة إسرائيلية محاذية للقطاع، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ ثلاثة أشهر، فيما دوت صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية قريبة من القطاع.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الصاروخ الذي انطلق من قطاع غزة سقط في مستوطنة جنوب إسرائيل"، وأكد الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في المناطق المحاذية لقطاع غزة، مشيراً إلى أنه يفحص التفاصيل.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن حادثة إطلاق الصاروخ من قطاع غزة كسرت هدوءاً على جبهة القطاع، استمرت لمدة ثلاثة أشهر.

ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن تكون حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية هي المسؤولة عن عملية إطلاق الصاروخ، رداً على مقتل أحد نشطائها في الضفة الغربية، في وقت سابق الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، من بينهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن أحد الشهداء هو القيادي في سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، والمطلوب للجيش الإسرائيلي، فاروق سلامة، وقد تعرض لعملية اغتيال في مخيم جنين.

في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار من الغارات الجوية انطلقت، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، في بلدات جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة؛ للتحذير من إطلاق محتمل لصواريخ.

وأضاف الجيش في بيان أن صفارات الإنذار انطلقت في ثلاثة تجمعات سكنية إسرائيلية بالقرب من حدود غزة.