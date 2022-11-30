موقع عبري: إيران تعهدت بعدم استهداف إسرائيليين في تايلاند





وهددت إيران، بالانتقام لسلسلة طويلة من الاغتيالات لضباط وعلماء نوويين إيرانيين نسبتها إلى إسرائيل، كما أحبط جهاز "الموساد" في العام الماضي عدة محاولات لشن هجمات ضد دبلوماسيين ورجال أعمال وسياح إسرائيليين في تركيا وجورجيا وقبرص وكولومبيا ودول أخرى.



وفي يونيو، الماضي، ذكرت تقارير إخبارية، أن قوات الأمن التايلاندية في حالة تأهب قصوى خوفاً من وجود عملاء إيرانيين في البلاد، حيث تم رفع حالة التأهب جزئياً بعد اعتقال عميل إيراني في إندونيسيا المجاورة.