موقع عبري: إيران تعهدت بعدم استهداف إسرائيليين في تايلاند
كشف مسؤولون إسرائيليون كبار، الثلاثاء، عن تعهد تلقته إسرائيل من تايلاند، يتضمن عدم تنفيذ إيران أي هجوم ضد الإسرائيليين الذين يتواجدون هناك.
وقال المسؤولون الإسرائيليون، إن "الحكومة التايلاندية أبلغت إسرائيل، أنها تلقت تعهدًا من إيران، بموجبه لن تحاول تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية على الأراضي التايلاندية"، مشيرين إلى أن التعهد وصل كبرقية لوزارة الخارجية الإسرائيلية.
وأكد موقع "والا" العبري، أنه في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، التقى مسؤول كبير في وزارة الخارجية التايلاندية في بانكوك برئيسة الهيئة السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية أليزا بن نون.
وبحسب برقية تم الكشف عنها من داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية، أبلغ الدبلوماسي التايلاندي محاوره الإسرائيلي بتفاصيل زيارته لطهران في أغسطس/آب الماضي، والتي ركزت على القضية الأمنية.
ووفق البرقية، قال المسؤول إنه: "طلب خلال محادثاته في طهران من الإيرانيين التصديق على الالتزام الذي قدموه قبل عام بعدم مهاجمة أهداف إسرائيلية على الأراضي التايلاندية".
وأضاف المسؤول لرئيسة الهيئة السياسية بوزارة الخارجية بن نون، أن: "الإيرانيين وافقوا وكرروا وعدهم بعدم استهداف الإسرائيليين على الأراضي التايلاندية".
وأشار الموقع إلى أن تايلاند، هي وجهة رئيسية للسياح الإسرائيليين، لكن في السنوات الأخيرة، حاول عناصر من التابع للحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية في البلاد.
وهددت إيران، بالانتقام لسلسلة طويلة من الاغتيالات لضباط وعلماء نوويين إيرانيين نسبتها إلى إسرائيل، كما أحبط جهاز "الموساد" في العام الماضي عدة محاولات لشن هجمات ضد دبلوماسيين ورجال أعمال وسياح إسرائيليين في تركيا وجورجيا وقبرص وكولومبيا ودول أخرى.
وفي يونيو، الماضي، ذكرت تقارير إخبارية، أن قوات الأمن التايلاندية في حالة تأهب قصوى خوفاً من وجود عملاء إيرانيين في البلاد، حيث تم رفع حالة التأهب جزئياً بعد اعتقال عميل إيراني في إندونيسيا المجاورة.
يشار إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أطلقت تايلاند سراح ثلاثة إيرانيين أدينوا بالتورط في محاولة هجوم فاشلة في عام 2012.
ولفت الموقع العبري الى أنه تم الإفراج عن الإيرانيين الثلاثة آنذاك، في إطار صفقة أوسع لتبادل الأسرى تضمنت إطلاق سراح الأكاديمي الأسترالي كايلي مور جيلبرت، الذي احتجزته إيران عام 2018.