أذربيجان تعلن رغبتها دمج أرمن قرة باغ سلميا

أعلنت أذربيجان، اليوم الأربعاء، رغبتها في دمج أفراد عرق الأرمن الموجودين بإقليم ناغورنو قرة باغ سلميا، وذلك بعد إجبارها القوات المدافعة عن الإقليم المتنازع عليه على الاستسلام في هجوم استمر 24 ساعة.

وقال حكمت حاجييف، مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان، خلال مؤتمر صحفي، إن نزع السلاح من قوات قرة باغ سيزيد من فرص إعادة ضم الإقليم بنجاح، بالإضافة إلى توسيع آفاق السلام مع أرمينيا، مضيفا: "الإقليم غير خاضع لسيطرة باكو منذ ثلاثة عقود".

ورفض نداءات تدخل مجلس الأمن الدولي، قائلا إن أي مشكلات يتعين حلها على الأرض.

في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن بلاده لم تشارك في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار بين الانفصاليين في ناغورني قره باغ وأذربيجان.