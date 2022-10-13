"الناتو" يزود أوكرانيا بدفاع جوي.. والمعارضة الروسية تحذر من "الاستخفاف" بتهديدات بوتين النووية

اهتمت الصحف العالمية بتطورات الأزمة في أوكرانيا، وركزت على تزويد حلف شمال الأطلسي (الناتو) كييف بأنظمة دفاع جوي متطورة، كما تطرقت إلى تحذير المعارضة الروسية الغرب من "الاستخفاف" بتهديدات الرئيس فلاديمير بوتين النووية.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن أعضاء حلف "الناتو" يكافحون من أجل تأمين أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا، مشيرة إلى أن "التحالف العسكري يعترف بوجود مشاكل في الحصول على المعدات التي تسعى كييف لامتلاكها".

يأتي ذلك، في الوقت الذي تناشد فيه كييف توفير حماية أكبر من الهجمات الصاروخية الروسية في ضوء التصعيد الأخير.

وأشارت الصحيفة إلى أن "أوكرانيا طلبت أنظمة دفاع جوي من الغرب حتى تتمكن من إسقاط الصواريخ والطائرات والأخرى المسيرة كأولوية قصوى، وذلك في أعقاب الهجوم الروسي الكبير على عموم البلاد ،يوم الإثنين، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا".

وكانت ألمانيا شحنت أول 4 أنظمة دفاع جوي من طراز "أيريس-تي" إلى أوكرانيا، في حين تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمواصلة توفير دفاع جوي متقدم بعد محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أخيرا.

وقالت الصحيفة إن "مسؤولين من نحو 50 دولة التقوا في بروكسل أمس الأربعاء، لتنسيق كيفية الاستمرار في تلبية حاجة كييف العسكرية".

ونقلت الصحيفة عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، قوله في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن "واشنطن طلبت من الحلفاء الالتزام بتوفير أنظمة من مخزوناتهم، بما في ذلك تكنولوجيا الدفاع الجوي القديمة".

ودعا ميلي، الدول الممثلة في المؤتمر إلى "مساعدة أوكرانيا في بناء نظام دفاع جوي وصاروخي متكامل"، لكنه أكد أن "هذا سيستغرق بعض الوقت".

وأبلغ مسؤولان غربيان كبيران صحيفة "فاينانشال تايمز" أن "الولايات المتحدة وقوى غربية تعمل على تحديد مواقع أنظمة يمكن نقلها في مواجهة نقص الإنتاج في الغرب".

وقال أحد المسؤولين –طلب عدم الكشف عن هويته– إن "معظم الدول المشاركة قدمت بالفعل بعض هذه الأسلحة"، لكنه أكد أن "هناك نقصا في الطاقة الإنتاجية لدى هذه البلدان".

وأضاف المسؤولان أن "الولايات المتحدة وعدت بتقديم منصتين من نظامها الصاروخي المتقدم أرض-جو، المعروفة باسم ناسامز، في الشهرين المقبلين، بالإضافة إلى 6 منصات أخرى ستصل على المدى الطويل".

وبينما تمكنت الأنظمة الأوكرانية الحالية من إسقاط 41 صاروخًا من أكثر من 80 صاروخًا أطلقتها روسيا على مدنها يوم الإثنين، قال مسؤولون ومحللون للصحفية إنه "لا يوجد ما يكفي لحماية المراكز المدنية والقوات على خط المواجهة من الهجمات الروسية".

المعارضة الروسية تحذر

حذرت المعارضة الروسية الغرب بشأن التقليل من تهديدات بوتين، حول استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، وذلك بحسب تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

تأتي تحذيرات المعارضة الروسية، في الوقت الذي حذر فيه مسؤولو المخابرات الأمريكية من أن "خيارات بوتين، المتضائلة في الحرب قد تدفعه إلى اللجوء للتصعيد النووي".

وكان بوتين، صرح الشهر الماضي بأنه سيستخدم "كل الوسائل المتاحة لحماية روسيا وشعبها".

من جانبه، قال زعيم المعارضة الروسية، نيكولاي ريباكوف، رئيس حزب "يابلوكو" الليبرالي، للمجلة "أحذر من أن الساسة الغربيين الذين يستخفون بعزم بوتين، يرتكبون خطأ.. على الغرب أن يدرك أنه إذا قال بوتين، إنه يود استخدام كل الوسائل المتاحة، فإنه يعني أنه سيستخدم أي وسيلة لتحقيق أهدافه".

وتابع "إذا رأى أن بعض الأعمال والضربات أو غيرها تمثل تهديدًا لوجود روسيا ذاته، فقد أوضح لنا جميعًا أنه إذا كان هناك عالم دون روسيا، فلن تكون هناك حاجة أبدا لمثل هذا العالم".

هدنة اليمن

رأت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن إيران هي الجهة التي تقف وراء إفساد الهدنة في اليمن، معتبرة أن "المَخرج من هذا المأزق السياسي مع الحوثيين، ليس من خلال تقديم المزيد من التنازلات، ولكن من خلال إدراك أن طهران تقف وراء الاخفاق في تمديد الهدنة".

وكانت الهدنة في اليمن انتهت في الـ2 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بعد أن رفض الحوثيون، المدعومون من إيران، مقترحات لتجديدها.

وقالت "يثير الوعي بعدم قدرة الحوثيين على التفاوض بحسن نية، القلق من أن الصراع في اليمن سيستمر".

وأضافت "تجاهل الحوثيون طلب الحكومة رفع الحصار عن تعز.. وواصلوا تصعيدهم محليًّا، موضحين أنهم غير مستعدين للانخراط في عملية سياسية.. هذا يؤكد صعوبة الوصول إلى حل للازمة".

وتابعت "لطالما كان اليمنيون متشككين في التزام الحوثيين بعملية السلام بناء على سجلهم الحافل في رفض المفاوضات، ومع ذلك، يبدو أن رفض الحوثيين الأخير للهدنة فاجأ صانعي السياسة الغربيين، تاركًا الأمم المتحدة في ورطة".

وأشارت المجلة إلى أن "علاقة إيران بوكلائها تستند إلى فرضية أنه يمكنها الاستفادة من هذا الارتباط لتحقيق أهداف سياسية من شأنها أن تخدم النظام وتبقيه في السلطة.. ونظرًا للاحتجاجات العارمة في إيران، لا يوجد وقت أفضل من الآن لتتكئ فيه طهران على الحوثيين".

وأضافت "لم يكن دور إيران في اليمن في يوم من الأيام سعيًا لاستقرار البلاد، حيث حافظت طهران على دعم ميليشيات الحوثي وتمكينها عسكريًّا واستراتيجيًّا وماليًّا.. وقد سمح ذلك بإطالة الصراع في اليمن".

وأشارت المجلة إلى أنه إذا منعت إيران الحوثيين من الانخراط بشكل بنّاء في الهدنة، فلن تكون هذه هي المرة الأولى، قائلة إنه "في مناسبات عدة، عملت طهران ووكيلها حزب الله اللبناني بجد لإلغاء المفاوضات بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا".

واختتمت المجلة "يجب أن ينتبه المجتمع الدولي إلى أن هناك العديد من المخاطر في ترك طهران دون رادع في اليمن، يجب على صانعي السياسة أيضًا الامتناع عن دفع الحكومة اليمنية لقبول مطالب الحوثيين المتطرفة؛ لأن مثل هذا القرار من شأنه أن يساعد فقط في توسيع سلطة الحوثيين".