زيلينسكي يرفض أي محادثات سلام مع روسيا قبل انسحابها

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إجراء أي محادثات سلام مع روسيا قبل انسحابها من الأراضي التي احتلتها، معتبراً أن ذلك "غير ممكن" حالياً.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر مع زعماء أفارقة يزورون أوكرانيا، إنه دعاهم للمشاركة في قمة سلام عالمية، لكنه رفض فكرة إجراء محادثات سلام مع موسكو حاليا، وقال إنها ستعني تجميد الحرب في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تحتاج سلاما حقيقيا بانسحاب القوات الروسية من الأراضي التي احتلتها.

وبدأ وفد من الزعماء الأفارقة، في وقت سابق اليوم، مهمة سلام في كييف بالرغم من تعرضها لما وصفته أوكرانيا بأنه وابل من الصواريخ الروسية.

من جهته، دعا الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامابوزا أوكرانيا وروسيا إلى "وقف التصعيد"، وقال خلال مؤتمر صحفي مع زيلينسكي: "اليوم ونحن واقفون هنا سمعنا عن ضربات صاروخية وهذا النوع من الهجمات والقتال ليس جيداً للسلام".

وباشر الوفد الأفريقي مهمته بزيارة "بوتشا" في ضاحية كييف حيث يُتهم الجيش الروسي بقتل مئات المدنيين في بداية الحرب.

ويتوجه الوفد لاحقا إلى روسيا ليلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، السبت.

ويضم الوفد أربعة رؤساء، هم، إلى جانب رامابوزا، ماكي سال من السنغال، وهاكايندي هيشيليما من زامبيا، وغزالي عثماني من جزر القمر، التي تترأس الاتحاد الإفريقي، فضلا عن ممثلين للكونغو وأوغندا ومصر.