إيران.. انفجار في مصفاة نفطية يوقع قتلى وجرحى (فيديو)
أفادت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، اليوم الخميس، بوقوع انفجار ضخم في مركز تكرير للنفط في مدينة بندر عباس مركز محافظة هرمزغان جنوب شرقي إيران، تسبب باشتعال النيران فيه ما أدى إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص.
ورغم تأكيد الوكالة الرسمية "إيرنا" بوجود قتلى، أعلنت العلاقات العامة بشركة أفتاب لتكرير النفط أن الحادث الذي وقع في الشركة كان بسيطا ولم يسفر عن وقوع قتلى.
وقالت في بيان لها "وقعت هذه الحادثة أثناء عمليات الإصلاح في أحد الأفران"، مضيفة "أصيب عدد من الأشخاص وتم نقلهم إلى المراكز الطبية".
ومصفاة بندر عباس هي واحدة من 9 شركات تكرير إيرانية، وتقع على أرض تبلغ مساحتها حوالي 700 هكتار على الشاطئ الشمالي لمياه الخليج العربي وبالقرب من مدينة بندر عباس.
وتأسست مصفاة بندر عباس للنفط عام 1992، وتعمل الآن تحت اسم شركة مصفاة بندر عباس النفطية.
وتبلغ القدرة التشغيلية لهذه المصفاة 350 ألف برميل من النفط الخام ومكثفات الغاز يوميًا، والتي تشمل 18% من المنتجات النفطية الإيرانية.