أوكرانيا تقدم أدلة بشأن قصف خاركيف بصواريخ كورية شمالية

قدم مكتب الادعاء العام في منطقة خاركيف الأوكرانية مزيدا من الأدلة، اليوم السبت، على أن روسيا هاجمت أوكرانيا بصواريخ من كوريا الشمالية، وعرض الشظايا.

وقال مساعد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، إن روسيا ضربت أوكرانيا قبل أيام بصواريخ زودتها بها كوريا الشمالية للمرة الأولى منذ بدء العملية في أوكرانيا.

وذكر دميترو تشوبينكو المتحدث باسم مكتب الادعاء إن الصاروخ، وهو واحد من عدة صواريخ ضربت مدينة خاركيف في الثاني من يناير، مختلف عن الطُرُز الروسية.

وأضاف تشوبينكو لوسائل الإعلام وهو يعرض بقايا الصاروخ "طريقة الإنتاج ليست حديثة للغاية. ثمة اختلافات عن صواريخ إسكندر التي شاهدناها في السابق خلال الهجمات على خاركيف. هذا الصاروخ مشابه لأحد صواريخ كوريا الشمالية".

وأشار إلى أن الصاروخ قطره أكبر قليلا من قطر صاروخ إسكندر الروسي وأن فوهته ودائرته الكهربائية الداخلية والأجزاء الخلفية مختلفة أيضا.

وأحجم تشوبينكو عن الإفصاح عن اسم طراز الصاروخ.