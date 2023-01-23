صحف عالمية: صمود أوروبي أمام روسيا.. وخطة رباعية لـ"تدمير" القضاء الإسرائيلي

سلطت صحف عالمية، اليوم الاثنين، الضوء على الأداء الأوروبي الذي "يفوق التوقعات" تجاه الحرب الأوكرانية، وسط تقارير تتساءل حول قدرة الدول الأوروبية على مواصلة الدعم في ظل الانقسامات، يأتي ذلك بينما لوح مسؤول روسي رفيع بـ"تحالف عسكري" جديد مناهض لواشنطن.

وفي إسرائيل، كشفت صحف عن خطة رباعية المراحل أعدتها الحكومة اليمينية المتطرفة من شأنها "تدمير القضاء" في البلاد؛ ما يفاقم من غضب الشارع الإسرائيلي المنتفض بالفعل.

عزيمة أوروبية

تساءلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية حول ما إذا كانت أوروبا قادرة على مواصلة تقديم الدعم الكافي لأوكرانيا لمساعدتها على صد الروس وطردهم من أراضيها، وذلك في وقت تقدم فيه معظم الدول الأوروبية أداءً مذهلاً في التعامل مع الصراع الذي يهدد القارة.

وذكرت الصحيفة، في تحليل إخباري لها، أن الخوف من احتمالية تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا قد دفع الدول الأوروبية لاتخاذ خطوات أكثر جرأة في تعاملها مع الحرب الأوكرانية، عكس ما كانت عليه في الأيام الأولى من الغزو الذي بدأ في شباط/فبراير الماضي.

وقالت الصحيفة إن أوروبا حققت مكاسب "تفوق التوقعات" في تعامل قادتها مع الأزمة؛ أبرزها الفوز بـ"حرب الطاقة" مع روسيا، بالإضافة إلى أن اقتصادات وسياسات المنطقة أثبتت أنها أكثر استقرارًا مما كان يخشى قادتها في وقت سابق في مواجهتهم مع موسكو.