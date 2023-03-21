إيران تستقبل عامها الجديد على وقع الاحتجاجات
أكدت وسائل إعلام إيرانية، مساء الاثنين، خروج احتجاجات في مدن عدة مع حلول العام الإيراني الجديد الذي يبدأ اليوم الثلاثاء، وسط شعارات مناهضة للنظام والتأكيد على مواصلة الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها منصات إخبارية إيرانية، خروج احتجاجات في مدن عدة من بينها المدن ذات الغالبية الكردية.
وبحسب ما ذكره موقع قناة "در تي في" الإيرانية المعارضة، فإن احتجاجات خرجت في مدينة مهاباد وأورمية وبيرانشهر وسنندج وسقز ومريوان ودهكلان .
وهتف المتظاهرون شعارات ضد نظام الحكم في البلاد وضد المرشد علي خامنئي، وسط تأكيد على مواصلة الاحتجاجات.
كما تحدث ناشطون عن قيام السلطات الأمنية بإطلاق النار على متظاهرين في مدينة سقز الكردية غرب البلاد وهي مسقط رأس الفتاة مهسا أميني التي توفيت على أيدي شرطة الأخلاق في طهران منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.
وفي مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، شهدت المدينة احتجاجات تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين.
وأسفرت تلك الاحتجاجات التي استمرت عدة أشهر عن مقتل قرابة 530 شخصاً واعتقال الآلاف من المتظاهرين، فيما أعلنت السلطات القضائية عن إعدام أربعة متظاهرين.
وتتهم طهران الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة بتحريك ما تسميه بـ"اضطرابات وإثارة الشغب" في إيران.
وقالت منظمة الطبيب الشرعي الإيرانية إن وفاة أميني نجمت عن مشاكل صحية كانت تعاني منها من قبل، لكن أسرة الفتاة نفت هذا الادعاء.
وفي سياق متصل، أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، الاثنين، إن أميني ماتت نتيجة الضربات على رأسها.
وذكر رحمان أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن الحكومة الإيرانية ارتكبت الكثير من أعمال العنف خلال قمع الاحتجاجات الشعبية، مؤكداً أن "وفاة أميني لم تكن حادثة منعزلة، لكنها مؤشر على عنف الحكومة الإيرانية المستمر ضد النساء والفتيات".