إيران تستقبل عامها الجديد على وقع الاحتجاجات

أكدت وسائل إعلام إيرانية، مساء الاثنين، خروج احتجاجات في مدن عدة مع حلول العام الإيراني الجديد الذي يبدأ اليوم الثلاثاء، وسط شعارات مناهضة للنظام والتأكيد على مواصلة الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها منصات إخبارية إيرانية، خروج احتجاجات في مدن عدة من بينها المدن ذات الغالبية الكردية.