مايكروسوفت: إيران وراء القرصنة الرقمية على صحيفة شارلي إبدو

قال باحثون أمنيون في شركة مايكروسوفت الجمعة، إن فريق قرصنة مدعوما من الحكومة الإيرانية سرق وسرب بيانات خاصة بالمشتركين في مجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة.

وتعرضت المجلة للاختراق في أوائل كانون الثاني/ يناير بعد أن نشرت سلسلة رسوم كاريكاتورية سلبية للزعيم الأعلى الإيراني آية الله خامنئي.