روسيا تضع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام على قائمة المطلوبين

وأمر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، يوم الأحد، بفتح قضية جنائية بشأن حقيقة التصريحات المعادية للروس التي أدلى بها السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام.

وانتشر تسجيل مصور بشكل واسع النطاق لاجتماع بين السيناتور غراهام والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال فيه غراهام إن الولايات المتحدة "لم تنفق أموالًا بهذا النجاح مطلقًا" لأن الروس "يموتون" نتيجة لهذا الإنفاق.

واستنكر غراهام، أمس الأحد، انتقادات روسيا لدعمه أوكرانيا، قائلا إنه أشاد ببساطة بروح المقاومة التي يتمتع بها الأوكرانيون في مواجهة الغزو الروسي بمساعدة واشنطن.