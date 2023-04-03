رغم تحذير الصين.. رئيس "النواب" الأمريكي يلتقي رئيسة تايوان

أعلن رئيس مجلس النوّاب الأمريكي الجمهوري، كيفن مكارثي، اليوم الإثنين، أنّه سيلتقي رئيسة تايوان تساي إنغ-وين في كاليفورنيا، الأربعاء، في خطوة كانت الصين قد حذّرت من أنّها ستعتبرها استفزازية.

وقال مكتب مكارثي في بيان، إنّ "رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي سيستضيف الأربعاء في الخامس من نيسان/أبريل، اجتماعاً للحزبين مع رئيسة تايوان في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية".

وكانت الصين حذّرت الولايات المتّحدة من "اللعب بالنيران" في ما يتعلّق برحلة تساي التي وصلت رسمياً إلى نيويورك في محطة عبور خلال زيارة رسمية إلى أمريكا اللاتينية.

وستتوقّف الرئيسة التايوانية خلال عودتها من أمريكا اللاتينية في ولاية كاليفورنيا، حيث ستلتقي مكارثي، بحسب بيان رئيس مجلس النواب الأمريكي.