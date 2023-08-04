تقرير: سوناك يخطط لشراكة ضخمة مع القطاع الخاص في مجال الصحة

أفادت صحيفة التلغراف، في تقرير لها، بأن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يخطط لأكبر شراكة منذ عهد رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، مع القطاع الخاص؛ في محاولة لتحسين الخدمات الصحية الوطنية.

ومنتظر أن يعلن سوناك، اليوم الجمعة، مجموعة إجراءات يستخدم فيها كل ما هو متوفر من أجل خفض قوائم الانتظار للخدمات الصحية قبل حلول الانتخابات المقبلة.

وقالت الصحيفة: "سيُطلب من شركات القطاع الخاص تشغيل مراكز تشخيص مجتمعية، بدءًا من ثماني وحدات تنفذ أكثر من 400 ألف عملية مسح وفحص واختبار سنويًا، كما سيطلب من المستشفيات الخاصة تحديد السعة الاحتياطية المتاحة لديها، مما يمكّن الخدمات الصحية الوطنية من إرسال المرضى الذين يواجهون فترات انتظار طويلة إليها ليتم علاجهم بسرعة أكبر".

وتُعد مشكلة قوائم الانتظار أكبر تحدٍ للقطاع الصحي البريطاني بعد أن وصل عدد المرضى فيها 7.47 مليون، أي أكثر من واحد من كل ثمانية أشخاص، وهو أعلى رقم منذ بدء التسجيل عام 2007.

وقال ويل كوينس، وزير الصحة البريطاني، للصحيفة: "استخدمت الخدمات الصحية الوطنية القطاع الخاص لتخفيف الضغط، لكن في وقت تسجيل قوائم الانتظار لأرقام حرجة، من الضروري أن نذهب إلى أبعد من ذلك لتحسين رعاية المرضى مع الحفاظ على مجانية الخدمة".

وأضافت الصحيفة أنه اعتبارًا من أكتوبر، سيتم إخبار أي شخص انتظر أكثر من تسعة أشهر دون تحديد موعد أنه يمكنه التبديل إلى مزود خدمة من القطاع الخاص مع انتظار أقصر.

وكان سوناك قد تعهد بتقليص قوائم الانتظار في وقت سابق من هذا العام، لكنه قال، الشهر الماضي، إن الإضرابات في الخدمات الصحية الوطنية تجعل المهمة أكثر صعوبة.

ويستعد الأطباء المبتدئون في بريطانيا حاليًا لإضراب آخر لمدة أربعة أيام في 11 أغسطس الجاري؛ إثر خلافهم المستمر مع الحكومة بشأن الأجور، كما سيضرب الأطباء الاستشاريون لمدة 48 ساعة في 24 أغسطس أيضاً.

المصدر: صحيفة التلغراف

