عضو كنيست سابق: نتنياهو يدرس الاعتزال السياسي مقابل صفقة عفو

توقع عضو الكنيست السابق أورن حزان، أن صديقه السابق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفكر جديا في عدم خوض الانتخابات المبكرة المرتقبة.

وقال حزان خلال استضافته عبر بودكاست أجرته قناة "آي 24" العبرية، إن هذا التفكير مرتبط بمآلات محاكمات نتنياهو بتهم فساد، واحتمال عقد صفقة عفو مقابل الاعتزال السياسي.

ولم تتوقف تصريحات الصديق المقرب سابقا لنتنياهو عند هذا الحد، بل توقع سجنه ضمن قضايا الفساد، "حتى لو وصل للتسعين من عمره".

ونقلت صحيفة "معاريف" تأكيدات حزان، أن "نتنياهو لا يملك أي فرصة للنجاة في هذه المحاكمات رغم الدعم الأمريكي وضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

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وقال حزان، إن "سارة نتنياهو عندما لاحظت قربي الكبير لنتنياهو، أمرته بالابتعاد عني لصراحتي الشديدة، ونفذ نتنياهو تعليماتها على الفور، بعدما كنا صديقين مقربين".