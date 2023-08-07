الجيش الروسي يتقدم بعمق الدفاعات الأوكرانية في كوبيانسك

قالت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إن وحدات من الجيش الروسي تمكنت خلال الأيام الثلاثة الماضية، من التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية، لمسافة 3 كيلومترات على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركيف.

وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها، أنه "خلال الأيام الثلاثة الماضية، بلغ تقدم القوات الروسية اتجاه كوبيانسك، 11 كيلومترًا على طول الجبهة وأكثر من 3 كيلومترات في عمق دفاع العدو".

وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو في كوبيانسك كانت قتل 110 عسكريين أوكرانيين، بالإضافة إلى مدرعتين، وثلاث مركبات عسكرية، ومدفع أمريكي الصنع مِن طراز هاوتزر 155 مم، ورادار أمريكي الصنع من طراز AN / TPQ-50".