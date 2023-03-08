طرفان آخران من المعارضة التركية يدعمان محادثات مع حزب موال للأكراد

ومن المستبعد تحقيق فوز من الجولة الأولى يتطلب الحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات دون دعم من حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يلعب دور "صانع الملوك" في الانتخابات التي يمكن أن تُنهي حكم أردوغان المستمر منذ عقدين.

وتشير استطلاعات للرأي إلى أن السباق الانتخابي سيكون متقارباً بالنسبة للرئاسة والبرلمان.

ودعا مدحت سنجار، الزعيم المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، يوم الاثنين الماضي، إلى إجراء محادثات "بشأن المبادئ" مع تحالف المعارضة من شأنها أن تمهد الطريق أمام الحزب لدعم قليجدار أوغلو.

وقال مسؤول حزبي كبير من التحالف لرويترز، أمس الثلاثاء، إن دعم حزب الشعوب الديمقراطي قد يردع الناخبين من "الحزب الصالح" القومي و"حزب السعادة" الإسلامي.

ومع ذلك، قال بيرول أيدين المتحدث باسم "حزب السعادة"، لمحطة "خبر ترك"، إن قليجدار أوغلو يجب أن يتحدث مع حزب الشعوب الديمقراطي.

من جهتها، قالت ميرال أكشينار زعيمة "الحزب الصالح" إنها لن تعترض على قيام أحزاب أخرى بإجراء حوار مع حزب الشعوب الديمقراطي، لكنها لن تنضم إلى المناقشات بنفسها.