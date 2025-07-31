زيلينسكي يحث الغرب على وقف توريد مكونات الأسلحة لروسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، شركاء بلاده الغربيين إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع روسيا من الحصول على مكونات إلكترونية أجنبية تُستخدم في تصنيع الصواريخ والمسيرات القتالية.

وقال زيلينسكي، في رسالته المسائية المصورة، إنه عرض على سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال لقائه بهم في كييف، أجزاءً من طائرات مسيرة وصواريخ روسية تم جمعها من ساحات المعارك.

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وأضاف: "لا يمكن لأي من هذه الصواريخ أو طائرات شاهد أن تعمل بدون مكونات مصنّعة في دول أخرى، ويتم تسليمها إلى روسيا من خلال شبكات توريد متعددة".

وتابع: "يجب حظر كل شبكة توريد من هذا النوع، وهذا يعتمد على شركائنا".

وأشار زيلينسكي إلى أن خبراء أوكرانيين عثروا مؤخرًا على العديد من المكونات الإلكترونية المصنوعة في الصين ضمن طائرات مسيرة روسية، رغم أن هذه المسيرات في الأصل إيرانية الصنع.

ولا تشارك الصين في العقوبات التكنولوجية التي يفرضها الغرب على موسكو، إلا أن السلطات الأوكرانية تؤكد أن مكونات أوروبية وأمريكية لا تزال تُكتشف بشكل متكرر في الأسلحة الروسية، رغم الحظر المفروض على تصديرها.