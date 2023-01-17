روسيا تطلق إحدى مقاتلاتها للتحليق بمحاذاة طائرة ألمانية اقتربت من حدودها

أعلنت موسكو الإثنين أنها أطلقت إحدى مقاتلاتها للتحليق فوق بحر البلطيق بمحاذاة طائرة استطلاع ألمانية قالت وزارة الدفاع الروسية إنها اقتربت من حدود روسيا.

ويأتي الإعلان عن الواقعة بعد ساعات قليلة على استقالة وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت إثر سلسلة هفوات، وفي توقيت تُوجّه فيه دعوات متزايدة لألمانيا لتعزيز دعمها العسكري لأوكرانيا.

وتطالب كييف برلين بدبابات من طراز "ليوبارد". ولم توافق برلين بعد على الطلب، علما بأن من شأن هذه الموافقة أن تفاقم التوتر الذي يسود العلاقات بينها وبين موسكو.