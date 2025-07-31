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العالم

ترامب يؤكد حضوره قمة "آسيان" في أكتوبر

ترامب يؤكد حضوره قمة "آسيان" في أكتوبر
ترامبالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 6:10 ص

قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  أكد حضوره قمة مهمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلن أنور إبراهيم في خطاب أمام النواب الماليزيين "أود أن أبلغ البرلمان أنه في الساعة الـ6,50 صباحًا الـ(22,50 ت غ) اليوم أتيحت لي فرصة التحدث مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.. أكد أنه سيحضر القمة الـ47 لآسيان في أكتوبر".

وأضاف أنور، أن اتفاقًا بشأن الرسوم الجمركية بين ماليزيا المهدّدة برسوم بنسبة 25% والولايات المتحدة سيُعلَن الجمعة، بحسب فرانس برس.

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