دعوة صهيونية لوقف الحرب تكشف التصدع في "جبهة دعم إسرائيل"

دعت منظمة "أمريكيون من أجل السلام الآن" الصهيونية، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الضغط من أجل الانتقال من مرحلة الحرب، إلى مرحلة حفظ السلام.

ويشير الأمر، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، إلى بدء تصدع جبهة الدعم الموحدة لإسرائيل التي شكلتها المنظمات الصهيونية الأمريكية، بعد هجوم حركة حماس في الـ7 من أكتوبر.

وقبل أن تعلن "أمريكيون من أجل السلام الآن" دعمها لوقف إطلاق النار، كانت الجماعات اليهودية الأمريكية الوحيدة التي دعت إلى وقف إطلاق النار هي تلك المناهضة للصهيونية أو غير الصهيونية.

لكن الصحيفة تشير إلى أن الخسائر البشرية الكبيرة في غزة، وخطابات بعض أعضاء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، تسببتا بتآكل الإجماع اليهودي الأمريكي على دعم إسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، دعت حركة "الاتحاد الإصلاحي اليهودي" وهي أكبر حركة يهودية في أمريكا، نتنياهو إلى كبح جماح الوزراء الذين يطالبون بإخراج الفلسطينيين من غزة. بالاضافة إلى ذلك، كانت هناك علامات أخرى على انقسام الإجماع اليهودي.

وفي أكتوبر الماضي، وبعد وقت قصير من هجوم حماس، أصدر الديمقراطيون اليهود في مجلس النواب الأمريكي بيانًا يدعمون فيه موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن المؤيد بقوة لإسرائيل. ووقع عليه جميع الديمقراطيين اليهود الأربعة والعشرين في مجلس النواب.

لكن في ديسمبر الماضي، انضم عدد منهم الى الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار، بما في ذلك أحد النواب الذين بادورا إلى إصدار بيان أكتوبر "جيمي راسكين"، وفقًا للصحيفة.