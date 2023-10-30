كندا تُجدد دعوتها لهدنة إنسانية في غزة

كررت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، اليوم الاثنين، الدعوة لهدنة إنسانية في الصراع بغزة، قائلة إنه لم يتبقَ سوى وقت قليل لإخراج الكنديين والرهائن في أثناء تقديم المساعدات، التي تشتد الحاجة إليها.

وقالت جولي، ضمن نص خطاب ألقته أمام النادي الاقتصادي الكندي في تورونتو، إن "400 كندي محاصرون في غزة ويعيشون في خوف ويأس، لهذا السبب نحتاج إلى هدنة إنسانية في غزة".