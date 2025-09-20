تركيا تكافح.. توسع رقعة حرائق الغابات في أنطاليا (فيديو)

تمددت حرائق الغابات وطالت مساحات جديدة في تركيا بين منطقتي "كوندو" و"بيلك"، الجمعة، لتنضم إلى سلسلة الحرائق التي شهدتها مقاطعة أنطاليا التركية.

واندلعت حرائق مرعبة في مساحات تقع بالقرب من الأحياء السكنية في منطقة "ألانيا" التابعة لولاية أنطاليا التركية، علاوة على حرائق غابات أخرى اندلعت في منطقة "أكسو" بالولاية ذاتها.

وساعدت قوة الرياح في انتشار النيران باتجاه مناطق مأهولة مثل "كارجيجاك"، ما أدى إلى إجلاء بعض المنازل وانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المنطقة.

ووثق ناشطون في تركيا بمقاطع فيديو وصور، نشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، الحرائق الضخمة التي اجتاحت مناطق واسعة في أنطاليا.

وسارعت فرق إطفاء بلدية أنطاليا الكبرى ومديرية الغابات الإقليمية مدعومة بقوات الأمن إلى الموقع فور البلاغ، معلنة رفع حالة التأهب تحسبًا لامتداد ألسنة اللهب إلى المناطق المحيطة بفعل الرياح.

وأشارت المعلومات إلى أن الحريق اندلع حوالي الساعة 9 مساءً في منطقة غابات بقرية "كومكوي" التابعة لقضاء "أكسو"، وتم إرسال عدد كبير من صهاريج المياه إلى المنطقة، بينما ركزت الفرق جهودها على حماية دفيئات الفراولة القريبة بعد أن اقتربت منها النيران.

وبحسب المعطيات الأولية، يتقدم الحريق باتجاه البحر، وهو لا يزال بعيدًا عن المناطق المأهولة. وتواصل فرق الإطفاء كفاحها المكثف للسيطرة على النيران التي حوّلت الليل إلى نهار بفعل توهجها.