بعد تزايد الأنشطة العسكرية.. تايوان تحث الصين على وقف "السلوك المدمر"

حثت تايوان الصين، اليوم الإثنين، على وقف "السلوك المدمر والأحادي الجانب" بعد الإبلاغ عن ارتفاع شديد في الأنشطة العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة.

وحذرت وزارة الدفاع التايوانية من أن مثل هذا السلوك قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في التوترات.

وأجرت الصين، التي تعتبر تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي جزءا من أراضيها، في السنوات القليلة الماضية تدريبات عسكرية منتظمة حول الجزيرة في إطار سعيها لتأكيد مطالبها السيادية والضغط على تايبه.

وقالت الوزارة إنها رصدت منذ أمس الأحد 103 طائرات عسكرية صينية فوق البحر، وهو رقم وصفته بأنه "رقم مرتفع في الآونة الأخيرة".

وأظهرت خريطتها للأنشطة الصينية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية طائرات مقاتلة تعبر خط الوسط ​​لمضيق تايوان، الذي كان يمثل حاجزا غير رسمي بين الجانبين حتى بدأت الصين عبوره بانتظام قبل عام.