الخطوط الجورجية تمنع رئيسة البلاد من السفر عبر طائراتها

منعت شركة الطيران الرئيسة في جورجيا، رئيسة الدولة سالوميه زورابيشفيلي من السفر عبر طائراتها، جاء ذلك في بيان صدر، اليوم الأحد.

وقال بيان الشركة إن "السيدة سالوميه أعلنت مقاطعة شركة الطيران الوطنية، ونعلن نحن أن شخصيتها غير مرغوب فيها حتى تعتذر للشعب الجورجي، ولن نسمح لها بالصعود على متن الطائرة".

وفي وقت سابق أعلنت الرئيسة زورابيشفيلي مقاطعة الخطوط الجوية الجورجية بعد أن بدأت تسيير رحلاتها إلى روسيا.

وقالت زورابيشفيلي، إنها "لن تستقل أي طائرة تابعة للخطوط الجوية الجورجية بعد الآن".

يذكر أنه يوم أمس المصادف 20 مايو/ أيار، هبطت أول رحلة جوية من العاصمة الجورجية تبليسي في موسكو منذ العام 2019.

وأعلنت الخطوط الجوية الجورجية تشغيل 7 رحلات إلى روسيا في الأسبوع.