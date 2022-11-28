البرلمان الصومالي يؤجل جلسة مقررة بعد سيطرة مسلحين على فندق بمقديشو

قال البرلمان الصومالي إن جلسته المقررة، اليوم الاثنين، أرجئت بعد هجوم على فندق في مقديشو أمس الأحد، وفقًا لرويترز.

وذكر البرلمان في بيان على صفحته بموقع "فيسبوك"، إنه تم إبلاغ جميع أعضاء مجلسي البرلمان بتأجيل اجتماع اليوم.

وتستمر قوات الأمن الصومالية في محاصرة فندق "فيلا روز" الواقع في منطقة مركزية آمنة في العاصمة مقديشو صباح الاثنين، حيث يتحصن متشددو حركة الشباب منذ الأحد.

ولا يزال يسمع دوي انفجارات وإطلاق نار في ساعات الصباح الأولى حول هذا الفندق الذي يرتاده عادة البرلمانيون وكبار المسؤولين، ويقع على مسافة شوارع قليلة من مكاتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

وقال الناطق باسم الشرطة الوطنيّة صادق دوديش في بيان "هاجمت مجموعة من مسلحي حركة الشباب فندقًا تجاريًّا في منطقة بوندير مساء الأحد وتحاول قوّات الأمن القضاء عليها".

وأُنقذ كثير من المدنيّين والمسؤولين السياسيّين وأجلوا مساء الأحد، فيما تحدّث شهود عن سماع دوي انفجارات أعقبها إطلاق نار.

وقال شاهد العيان عدن حسين في مقديشو لفرانس برس "كنت قريبًا من فيلا روز عندما هزّ انفجاران عنيفان الفندق. وقع إطلاق نار كثيف. طُوّقت المنطقة ورأيت أشخاصًا يفرّون".