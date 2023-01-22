أوكرانيا.. إقالة نائب وزير لتلقيه رشوة.. وتحقيق في فساد بوزارة الدفاع

وأورد المكتب الوطني لمكافحة الفساد يوم أمس السبت أن فاسيل لوزينكيتش الذي شغل منصبه منذُ شهر أيار/مايو لعام 2020، "تلقى 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها"، بينما تواجه أوكرانيا نقصا في الكهرباء بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة.

وعمليات الاختلاس والارتشاء متكررة في أوكرانيا منذ عقود، لكن في قضية أخرى تتعلق بشبهات فساد، نفت وزارة الدفاع الأوكرانية الاتهامات التي أوردتها تقارير إعلامية محليّة والمتعلقة بإبرام عقود تموين بأسعار "أعلى مرتين إلى ثلاث" من أسعار السوق للمنتجات الغذائية الأساسية.