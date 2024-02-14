مستشار ترامب يسعى لتغييرات مثيرة للجدل في "الناتو" حال الفوز بالرئاسة

قال كيث كيلوج مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سيسعى، إذا عاد الأخير إلى السلطة، لإجراء تغييرات في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بحسب وكالة "رويترز".

ويُمكن أن تؤدي تلك التغييرات، التي يراها مراقبون "مثيرة للجدل"، حال إقرارها بالفعل، إلى فقدان بعض الدول الأعضاء في حلف "الناتو"، الحماية من أي هجوم خارجي.

وقال الجنرال المتقاعد وكبير الموظفين في مجلس الأمن القومي للرئيس السابق، في مقابلة، إنه "إذا تقاعس أحد أعضاء الحلف، الذي يضم 31 دولة، عن إنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، مثلما هو متفق عليه، فسيدعم تجريد تلك الدولة من الحماية التي تكفلها المادة الخامسة من ميثاق الحلف".

وتنص تلك المادة على أن أي هجوم على أحد أعضاء الحلف، يُعتبر هجوماً على الجميع، وبالتالي يتعين على أعضاء الحلف الرد بشكل مناسب. وبدون هذه الحماية، لا تضمن دولة ما الحصول على مساعدة من أعضاء آخرين في الحلف.

وقال كيلوج الذي عمل أيضاً مستشاراً للأمن القومي لنائب الرئيس السابق مايك بنس: "أرى أن التحالفات مهمة.. لكن إذا كنت ستصبح جزءاً من حلف، يتعين عليك المساهمة فيه، وكن جزءاً منه".

وواجه ترامب انتقادات سريعة من الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومسؤولين غربيين بارزين حين اقترح في اجتماع مطلع الأسبوع أنه لن يدافع عن أعضاء حلف شمال الأطلسي إذا لم ينفقوا ما يكفي على الدفاع، بل سيشجع روسيا على مهاجمتهم.

ولم يفصح كيلوج عما إذا ما كان قد ناقش اقتراحه مع ترامب، رغم أنه قال إنهما كثيراً ما ناقشا مستقبل الحلف.