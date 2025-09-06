عاصفة في واشنطن.. سيناتور جمهوري يحذر من اختراق إيراني محتمل

أثار السيناتور الجمهوري توم كوتون عاصفة جديدة في واشنطن بعد توجيهه رسالة رسمية إلى كل من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزير الدفاع، يحذر فيها من وجود اختراق إيراني محتمل داخل المؤسسات الأمنية الأمريكية.

وأشار كوتون بالاسم إلى المستشارة السياسية في البنتاغون أريان طباطبائي، المتهمة سابقًا بالارتباط بشبكة نفوذ تديرها طهران، مشددًا على خطورة تسريب معلومات حساسة لقوة أجنبية معادية، محذرًا من أن صلات مشبوهة قد تكون أثرت في عملية صنع القرار داخل المؤسسات الأمريكية.

أخبار ذات علاقة لوحت بضربة إسرائيلية.. أمريكا تحذر لبنان من نفاد الوقت لنزع سلاح حزب الله

وأوضح كوتون أن عددًا من المسؤولين في إدارتي باراك أوباما وجو بايدن كانوا على اتصالات متكررة غير مُبلغ عنها مع مسؤولين إيرانيين، من بينهم وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف.

وتتركز الأنظار على طباطبائي، الأمريكية من أصول إيرانية، والتي يُنظر إليها على أنها عين إيران ويدها في واشنطن. وقد شغلت أريان مناصب بارزة في وزارة الخارجية قبل انتقالها إلى البنتاغون.

وزعمت تقارير أمريكية في وقت سابق ارتباطها بشبكة نفوذ إيرانية، وتعاونها مع المبعوث السابق روبرت مالي، الذي أُوقف عن عمله بعد اتهامات بالتساهل مع طهران في ملفات حساسة كانت محور فضيحة ضخمة في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضافت التقارير أن طباطبائي كانت المتهمة الأبرز من قبل الاستخبارات الإسرائيلية بعد تسريب وثائق أمريكية تضمنت تفاصيل الرد الإسرائيلي على إيران في أكتوبر الماضي، وهو ما اعتُبر ضربة قوية للمجهود الحربي الإسرائيلي.