بعد بولندا.. سلوفاكيا ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة "ميغ-29"

وقال إدوارد هيغر للصحفيين: "سنرسل 13 من طائراتنا من طراز ميغ-29 لأوكرانيا"، مشيرًا إلى أن براتيسلافا سترسل أيضًا لكييف نظام الدفاع الجوي "كوب".

وبدوره قال الكرملين ردا على قرار دول في شرق أوروبا نقل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، إن "هذه الطائرات ستُدمر ولن تحدث فرقا في مسار الصراع".