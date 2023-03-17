بعد بولندا.. سلوفاكيا ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة "ميغ-29"
أعلن رئيس الحكومة السلوفاكية إدوارد هيغر اليوم الجمعة، أن براتيسلافا ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة مقاتلة طراز "ميغ-29" سوفياتية الصنع، لتصبح سلوفاكيا ثاني دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تتخذ قرارًا من هذا النوع بعد بولندا.
وقال إدوارد هيغر للصحفيين: "سنرسل 13 من طائراتنا من طراز ميغ-29 لأوكرانيا"، مشيرًا إلى أن براتيسلافا سترسل أيضًا لكييف نظام الدفاع الجوي "كوب".
وبدوره قال الكرملين ردا على قرار دول في شرق أوروبا نقل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، إن "هذه الطائرات ستُدمر ولن تحدث فرقا في مسار الصراع".