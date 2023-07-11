المعارضة الإسرائيلية تصعد الاحتجاجات ضد خطة التعديلات القضائية ‎

وبحسب البيان، قالت المعارضة: "يوم الثلاثاء ستكون احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد، ابتداء من الساعة السابعة صباحًا امام المحكمة في حيفا، ومن ثم مطار بن غوريون وبعد ذلك أمام بيت الرئيس والسفارة الأمريكية وبعدها في كابلان تل أبيب والعديد من النقاط في أنحاء البلاد".

وصادق الكنيست الإسرائيلي ليلة امس الاثنين بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يحد من سلطات المحكمة العليا، ضمن خطة التعديلات القضائية المقترحة من حكومة اليمين الائتلافي برئاسة بنيامين نتنياهو.

وتشهد مناطق الاحتجاج انتشارًا واسعًا للشرطة الإسرائيلية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية نحو 24 متظاهرا، مع استمرار المظاهرات في عدة مناطق مختلفة من البلاد.

وحسب بيان للشرطة، فإن المعتقلين أخلوا بالنظام العام، وقاموا بإغلاق الطرقات الرئيسية، وعرقلة عمل أفراد الشرطة.