عملية قرصنة تعطّل مواقع البرلمان الإيراني

تعطّلت مواقع البرلمان الإيراني، الثلاثاء، بعد تعرضها لهجوم إلكتروني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، فيما أعلنت مجموعة معارضة في المنفى مسؤوليتها عن عملية القرصنة.

وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء: "تعرضت مواقع البرلمان ووكالة الأنباء التابعة له خانه ملت (ICANA.ir) لهجوم، وأصبحت غير متاحة بسبب هجوم إلكتروني".

وأضافت أنه تم فتح تحقيق تقني لتحديد نطاق هذه الأعطال.

وتبّنت مجموعة قرصنة تدعى "الانتفاضة حتى الإطاحة" الهجوم الإلكتروني، وهي تابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي تعتبرها إيران إرهابية.

وقالت المجموعة، على صفحتها في إنستغرام، إنها استهدفت 600 خادم مرتبط بالبرلمان ونشرت شعارات معادية للسلطة.