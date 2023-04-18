واشنطن تطالب "بالإفراج الفوري" عن الصحفي الأمريكي الموقوف في روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، بعد اجتماع لمجموعة السبع في اليابان، إن بلاده تواصل مطالبتها "بالإفراج الفوري" عن الصحافي الأمريكي في "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش، معتبرًا أن احتجازه في روسيا "غير عادل".

للمرة الأولى منذ توقيفه، تمكنت السفيرة الأمريكية في روسيا لين تريسي من زيارة غيرشكوفيتش، المسجون منذ أكثر من أسبوعين بتهمة التجسّس. ومن المقرر عقد جلسة استماع للطعن بأمر احتجازه المؤقت الثلاثاء.