واشنطن تطالب "بالإفراج الفوري" عن الصحفي الأمريكي الموقوف في روسيا
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، بعد اجتماع لمجموعة السبع في اليابان، إن بلاده تواصل مطالبتها "بالإفراج الفوري" عن الصحافي الأمريكي في "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش، معتبرًا أن احتجازه في روسيا "غير عادل".
للمرة الأولى منذ توقيفه، تمكنت السفيرة الأمريكية في روسيا لين تريسي من زيارة غيرشكوفيتش، المسجون منذ أكثر من أسبوعين بتهمة التجسّس. ومن المقرر عقد جلسة استماع للطعن بأمر احتجازه المؤقت الثلاثاء.
وقالت تريسي في تغريدة نشرتها السفارة بعد زيارتها للموقوف البالغ 31 عامًا: "إنّه بصحّة جيّدة ويبقى قويًّا".
ومثل المراسل إيفان غيرشكوفيتش، أمام المحكمة في روسيا اليوم الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى بشكل علني منذ توقيفه بتهمة التجسس.
وارتدى الصحفي الأمريكي قميصًا قطنيًا وسروال جينز، وبدا مبتسمًا داخل قفص الاتهام الزجاجي في قاعة المحكمة، في بداية جلسة استماع للنظر في طعن تقدم به ضد توقيفه.
وكانت أجهزة الاستخبارات الروسية أعلنت في الـ30 من آذار/مارس توقيف مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" في موسكو والذي عمل سابقًا مع وكالة فرانس برس أثناء قيامه بعمله في إيكاتيرينبورغ.
واتّهمته السلطات خصوصًا بجمع معلومات عن قطاع صناعة الدفاع. وصُنّف الملف بأكمله على أنّه سرّي.