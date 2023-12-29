رئيس المخابرات الروسية يتعهد بمنع التدخل الأجنبي في الانتخابات

قال رئيس المخابرات الخارجية للرئيس فلاديمير بوتين، في مقطع مصور، إنه يتعين على رجال المخابرات الروسية بذل كل جهد لمنع أي تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل.

وأعلن بوتين هذا الشهر، في تعليقات أدلى بها للجنود، أنه سيترشح للانتخابات، وهي الخطوة التي من المؤكد أنها ستسمح له بالبقاء في السلطة لمدة ست سنوات أخرى على الأقل.

وتولى بوتين، الذي سلمه بوريس يلتسين الرئاسة في اليوم الأخير من عام 1999، قيادة البلاد لفترة أطول من أي حاكم آخر منذ جوزيف ستالين، متفوقا حتى على ليونيد بريجنيف الذي دام حكمه 18 عاما.

وقال ناريشكين: "هناك حدث سياسي مهم في العام الجديد: انتخاب رئيس روسيا الاتحادية"، وأضاف: "علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع المحاولات المحتملة للتدخل الخارجي".

ويقول سياسيو المعارضة، إن الانتخابات مجرد "ورقة توت للديمقراطية" للتغطية على ما يعتبرونه دكتاتورية فاسدة في روسيا تحت حكم بوتين.