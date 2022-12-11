وزير الخارجية البريطاني يدافع عن العائلة الملكية بعد عرض مسلسل "هاري وميغان"

دافع وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الأحد، عن العائلة الملكية بعد جدل حول العنصرية في قصر باكنغهام، وإطلاق سلسلة وثائقية على شبكة "نتفليكس" عن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

وقال كليفرلي لشبكة "سكاي نيوز"، اليوم، إنه "لم يشاهد بعد الفيلم الوثائقي (هاري وميغان) الذي بثت منصة نتفليكس الحلقات الثلاث الأولى منه منذ الخميس".

وأضاف أنه يريد الانتهاء من مشاهدة مسلسل آخر هو "سترينجر ثينغز" قبل ذلك.