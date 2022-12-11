وزير الخارجية البريطاني يدافع عن العائلة الملكية بعد عرض مسلسل "هاري وميغان"
دافع وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الأحد، عن العائلة الملكية بعد جدل حول العنصرية في قصر باكنغهام، وإطلاق سلسلة وثائقية على شبكة "نتفليكس" عن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.
وقال كليفرلي لشبكة "سكاي نيوز"، اليوم، إنه "لم يشاهد بعد الفيلم الوثائقي (هاري وميغان) الذي بثت منصة نتفليكس الحلقات الثلاث الأولى منه منذ الخميس".
وأضاف أنه يريد الانتهاء من مشاهدة مسلسل آخر هو "سترينجر ثينغز" قبل ذلك.
وتركزت الحلقات الأولى من المسلسل الوثائقي لنجل ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته الأمريكية على المضايقات الإعلامية والتلميحات العرقية في الصحافة وعلى الإنترنت.
لكن بقية المسلسل يفترض أن تتحدث عن نقص الدعم من العائلة الملكية التي يؤكد هاري وميغان أنهما كانا ضحية له.
وترك هاري وميغان العائلة الملكية في 2020، واتهماها بعدم تقديم الدعم الكافي لهما وبالعنصرية في مقابلة مع قناة تلفزيونية أمريكية، أثارت ضجة كبيرة العام الماضي.
وقال جيمس كليفرلي لشبكة "سكاي نيوز": "لا يوجد مؤيد أكبر لبريطانيا متعددة الثقافات من الأمير تشارلز.. أعتقد أن موقف العائلة الملكية تجاه هذا البلد يعكس الدولة الحديثة التي نراها".