كوريا الشمالية تعلن تطوع مئات الآلاف بالجيش لقتال أمريكا

ذكرت الصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية يوم السبت أن مئات الآلاف من المواطنين في البلاد تطوعوا للانضمام إلى جيشها أو إعادة تجنيدهم للقتال ضد الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة رودونج سينمون بأن حوالي 800 ألف من الطلاب والعاملين عبروا يوم الجمعة فقط عن رغبتهم في التجنيد أو إعادة الانضمام إلى الجيش لمواجهة الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية يوم الخميس صاروخها الباليستي العابر للقارات هواسونج-17 ردا على تدريبات عسكرية جارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.