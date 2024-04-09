الصين تدعم عقد مؤتمر للسلام بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، دعمها عقد مؤتمر للسلام بين روسيا وأوكرانيا، بحسب "رويترز".

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وزير الخارجية وانغ يي قوله، إن الصين تؤيد عقد مؤتمر في الوقت المناسب بين روسيا وأوكرانيا يعترف بالمشاركة المتساوية لجميع الأطراف، ويناقش جميع مقترحات السلام على قدم المساواة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في إفادة صحفية، إن وانغ أدلى بهذه التعليقات خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في بكين.