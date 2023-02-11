أردوغان: سنعاقب مرتكبي جرائم السلب في منطقة الزلزال

أردوغان: سنعاقب مرتكبي جرائم السلب في منطقة الزلزال

رويترز
رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن الحكومة سوف تتخذ إجراء ضد مرتكبي جرائم السلب وغيرها في المنطقة المتضررة من الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي، معلنا ارتفاع عدد قتلى الزلزال في بلاده إلى 21043.

تركيا سوف تتخذ تدابير لتبدأ في غضون أسابيع إعادة بناء المدن المتضررة.. وارتفاع عدد قتلى الزلزال هناك إلى 21043 قتيلًا
رجب طيب أردوغان

وخلال زيارة للمنطقة المنكوبة، قال أردوغان إن مئات الآلاف من المباني في أنحاء جنوب تركيا لم تعد صالحة للسكن، وإن الدولة سوف تتخذ تدابير لتبدأ في غضون أسابيع إعادة بناء المدن المتضررة.

أردوغان: سنعاقب مرتكبي جرائم السلب في منطقة الزلزال
ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 20665

كما أعلن ارتفاع عدد قتلى الزلزال في بلاده إلى 21043.

تركيا

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