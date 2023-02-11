أردوغان: سنعاقب مرتكبي جرائم السلب في منطقة الزلزال
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن الحكومة سوف تتخذ إجراء ضد مرتكبي جرائم السلب وغيرها في المنطقة المتضررة من الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي، معلنا ارتفاع عدد قتلى الزلزال في بلاده إلى 21043.
تركيا سوف تتخذ تدابير لتبدأ في غضون أسابيع إعادة بناء المدن المتضررة.. وارتفاع عدد قتلى الزلزال هناك إلى 21043 قتيلًا
رجب طيب أردوغان
وخلال زيارة للمنطقة المنكوبة، قال أردوغان إن مئات الآلاف من المباني في أنحاء جنوب تركيا لم تعد صالحة للسكن، وإن الدولة سوف تتخذ تدابير لتبدأ في غضون أسابيع إعادة بناء المدن المتضررة.
كما أعلن ارتفاع عدد قتلى الزلزال في بلاده إلى 21043.