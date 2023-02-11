أردوغان: سنعاقب مرتكبي جرائم السلب في منطقة الزلزال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن الحكومة سوف تتخذ إجراء ضد مرتكبي جرائم السلب وغيرها في المنطقة المتضررة من الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي، معلنا ارتفاع عدد قتلى الزلزال في بلاده إلى 21043.