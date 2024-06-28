ذعر وخيار استبدال.. أول الردود الديمقراطية على "مناظرة بايدن"

وتابعت الصحيفة: "ورغم حالة الذعر التي تصيبهم، ليس من الممكن حاليًا للديمقراطيين إجبار بايدن على التنحي. فقد حصل الرئيس على أصوات جميع المندوبين تقريبًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الولايات الخمسين، كما حظي بدعم ثابت من اللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC)، التي ساعد في تشكيلها من خلال اختيار رئيسها ونائبه".

وأشارت إلى أنه "مع ذلك، فإن الشخصيات المؤثرة داخل الحزب، مثل عضو الكونغرس "جيم كلايبورن"، الذي شجع بايدن سابقًا على الترشح، قد تمارس ضغوطًا عليه للانسحاب طوعًا".

ووفق "تلغراف"، فإنه يُنظر إلى دور زوجة الرئيس "جيل بايدن" على أنه دور محوري ومهم في هذا الموقف، بالنظر إلى أنها تتمتع بنفوذ كبير على زوجها الرئيس، أكثر من أي مساعد أو حليف آخر.

وقالت: "فبعد المناظرة، أثنت السيدة الأولى على أداء بايدن رغم الصعوبات الواضحة التي واجهها وأعلنت تأييدها له. إلا أن موقفها هذا قد يتغير وسط حالة الذعر الشامل التي تسود أوساط الديمقراطيين".

وأضافت أنه "في حال اختار بايدن التنحي، فسيتحول التركيز إلى المؤتمر الوطني الديمقراطي (DNC) المقرر أن يبدأ في 19 أغسطس القادم، حيث سيتمكن المندوبون الذين يدعمون بايدن من التصويت لمرشح آخر في عملية ترشيح مفتوحة".