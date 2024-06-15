خبراء روس: بايدن يعجّل بدعم كييف تحسبا لمغادرته البيت الأبيض

سباق مع الزمن

ويقول الخبير في الشؤون العسكرية أليكسي ليبيديف، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن "واشنطن تسير وفق خطة وُضعت هذا العام، فهو العام الأخير لبايدن في دورته الأولى كرئيس، وهناك شعور بأنه لن يفوز بدورة ثانية، لذلك فإنه وإدارته يسابقون الزمن لدعم كييف، علّ هذا الدعم يُحدث فرقا خلال الأشهر المقبلة قُبيل الانتخابات".

ويتابع أن "الفشل الغربي في تحقيق هزيمة روسيا يعد نقطة سلبية تهدد مستقبل بايدن الرئاسي، وبدأ هذا التهديد منذ فشل الهجوم المضاد التي سوّقت له الإدارة الأمريكية بأنه سيُنهي الحرب، ويُعيد القوات الروسية من حيث أتت".

ولفت ليبيديف، إلى أن "واشنطن تتعامل بسرعة قصوى مع هذا الملف من خلال أنظمة دفاع جوي وصواريخ وضوء أخضر لاستهداف الأراضي الروسية، وقرض بقيمة 50 مليار يُسدد من عوائد الأصول الروسية، واليوم اتفاقية أمنية تجبر أي إدارة مقبلة للبيت الأبيض على الاستمرار في الدعم. كل هذه الخطوات كانت محرّمة لدى واشنطن في أول عامين من الحرب، أما اليوم فالوضع اختلف".

وخلص إلى القول "إن كل هذه الاتفاقيات يتم بناؤها للمستقبل، لكن صمودها مع قدوم إدارة جديدة مازال غير معروف، فالمرشح دونالد ترامب أنهى اتفاقًا وقّعت عليه القوى العظمى مع إيران حول برنامجها النووي حين كان رئيسا، ولن يكون صعبا عليه أن يُنهي اتفاقيات ثنائية وقّعتها واشنطن وحدها".