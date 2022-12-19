تقرير: نتنياهو يخضع مقربين منه لجهاز كشف الكذب

كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الإثنين، عن "خطوة غير عادية" قام بها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، تجاه عدد من أفراد طاقمه المقربين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "بعد شكوك بتسريبهم تفاصيل مشاوراته، وفي خطوة غير معتادة منه، أمر نتنياهو اليوم بإخضاع 5 من أفراد طاقمه المقربين لاختبار جهاز كشف الكذب".