تقرير: نتنياهو يخضع مقربين منه لجهاز كشف الكذب
كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الإثنين، عن "خطوة غير عادية" قام بها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، تجاه عدد من أفراد طاقمه المقربين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "بعد شكوك بتسريبهم تفاصيل مشاوراته، وفي خطوة غير معتادة منه، أمر نتنياهو اليوم بإخضاع 5 من أفراد طاقمه المقربين لاختبار جهاز كشف الكذب".
وأكدت الصحيفة أن "مفاوضات الائتلاف لتشكيل الحكومة المقبلة لم تنته بعد، لكن المؤامرات في مكتب رئيس الوزراء المكلف بدأت بالفعل، حيث أُخضع عدد منهم للاختبار قبل أن يعلن عن الوظائف التي سيشغلونها في مكتبه".
وأوضحت أنه في الآونة الأخيرة تم سماع عدد غير قليل من الادعاءات حول تسريبات من مكتب نتنياهو، كما وجه حزب "الليكود" اتهامات لبعض أفراد طاقم نتنياهو بتسريب بعض الأخبار المهمة.
وأضافت: "التحقيق مع طاقم نتنياهو المقرب ليس نتيجة حدث لمرة واحدة ومحدد، بل نتيجة عدة أحداث وقعت في مكتبه، حيث يحاول اكتشاف عقلية الأفراد الذين سيعملون معه في المستقبل أيضًا".
وبينت "يديعوت أحرونوت" أن هذه الخطوة تأتي على خلفية الشكوك التي بدأت هناك بعد أن زعمت عضو الكنيست عن حزب "الليكود" تالي غوتليب أنه تم تسريب تفاصيل سرية لمحادثة شخصية أجرتها مع مستشاري نتنياهو، تساحي برافرمان، وإكي كوهين.
وتابعت: "تم استبعاد كبار مستشاري نتنياهو، وهما كوهين وبرافرمان، مؤخراً، من عدد من الاجتماعات الخاصة بتشكيل الحكومة، بعد ورود عدد من الادعاءات من أعضاء الكنيست حول تسريب معلومات حساسة".