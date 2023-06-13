قبيل اختيار لجنة القضاة.. على نتنياهو الاختيار بين قاعدة الليكود والاتفاق مع المعارضة

وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن الجدل الدائر حول الالتزام بذلك ليس هو الوحيد. فالائتلاف الحكومي منزعج من احتمال حدوث تمرد خلف الستار، بعد أن أعلن بعض أعضاء الكنيست أنهم لن يمنحوا جائزة للمعارضة ولن ينتخبوا عضو الكنيست الحرار حتى لو تطلب الانضباط الائتلافي منهم القيام بذلك.

وبحسب الصحيفة، ليس من المفترض أن تتطور انتخابات لجنة اختيار القضاة إلى حدث سياسي كبير، لكن عيون شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأصدقائه من الليكود تدور حول المحادثات في مقر إقامة الرئيس.

وقال عضو بارز في الائتلاف، إن "الاتجاهات التي تسير فيها المحادثات بين الطرفين غير مقبولة، وهناك بالفعل شعور برفع الراية البيضاء". وأضاف "إذا شرع نتنياهو في حملة استسلام هنا فلن تمر بهدوء في الائتلاف".

ووفقًا للعضو البارز في الائتلاف الحكومي، فإن الوضع معقَّد في كلٍّ من حزب الليكود والأحزاب الشريكة. وعلى سبيل المثال، على الرغم من المحاولات التي لا حصرَ لها، ترفض عضو الكنيست تالي غوتليب من حزب الليكود إزالة ترشيحها من قائمة المرشحين، للتأكد من أن أعضاء الكنيست من الائتلاف سيكون لديهم خيار التصويت لامرأة ليست من المعارضة إلى جانب عضو الكنيست يتسحاق كروزر من حزب "عوتسما يهوديت" إذا انتخب نائبًا. وليست غوتليب فقط، وحتى في عوتسما يهوديت هناك العديد من أعضاء الكنيست الذين يرفضون التصويت لصالح الحرار.

في غضون ذلك، يقترب التوتر في الليكود من نقطة الغليان بين رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير القضاء ياريف ليفين، الذي لا يؤمن باللجنة، ويرفض الانخراط فيها، فقد أخبر مقربين منه أنه لا ينوي عقدها.

والتقى نتنياهو وليفين لساعات طويلة في الأيام الأخيرة، وحاولا إيجاد حلول تكون مقبولة لقاعدة الليكود من جهة، ويمكن للمعارضة التعايش معها من جهة أخرى. وحتى الآن لم تتم صياغة مخطط ناجح، وما زالت فرصة التوصل إلى اتفاق بين الطرفين يوم غد الأربعاء حاليًّا تعتبر ضئيلة جدًّا.