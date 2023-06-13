قبيل اختيار لجنة القضاة.. على نتنياهو الاختيار بين قاعدة الليكود والاتفاق مع المعارضة
قبل ساعات معدودات من الانتخابات السرية في الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئتها، لتحديد الممثلين في اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة، ينتظر حزبا "المعسكر الرسمي" برئاسة بيني غانتس، و"يوجد مستقبل" برئاسة رئيس المعارضة يائير لابيد، التأكد من انتخاب نائبة عنهما، وهي عضو الكنيست كارين الحرار في اللجنة.
وفي الوقت نفسه، تطالب المعارضة بالتزام علني مدعوم بأن التحالف الحكومي لن يعيد إضعاف النظام القضائي إلى جدول أعماله. إلا أن التحالف يرفض الالتزام بذلك، وفي الواقع يوسّع الفجوات.
وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن الجدل الدائر حول الالتزام بذلك ليس هو الوحيد. فالائتلاف الحكومي منزعج من احتمال حدوث تمرد خلف الستار، بعد أن أعلن بعض أعضاء الكنيست أنهم لن يمنحوا جائزة للمعارضة ولن ينتخبوا عضو الكنيست الحرار حتى لو تطلب الانضباط الائتلافي منهم القيام بذلك.
وبحسب الصحيفة، ليس من المفترض أن تتطور انتخابات لجنة اختيار القضاة إلى حدث سياسي كبير، لكن عيون شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأصدقائه من الليكود تدور حول المحادثات في مقر إقامة الرئيس.
وقال عضو بارز في الائتلاف، إن "الاتجاهات التي تسير فيها المحادثات بين الطرفين غير مقبولة، وهناك بالفعل شعور برفع الراية البيضاء". وأضاف "إذا شرع نتنياهو في حملة استسلام هنا فلن تمر بهدوء في الائتلاف".
ووفقًا للعضو البارز في الائتلاف الحكومي، فإن الوضع معقَّد في كلٍّ من حزب الليكود والأحزاب الشريكة. وعلى سبيل المثال، على الرغم من المحاولات التي لا حصرَ لها، ترفض عضو الكنيست تالي غوتليب من حزب الليكود إزالة ترشيحها من قائمة المرشحين، للتأكد من أن أعضاء الكنيست من الائتلاف سيكون لديهم خيار التصويت لامرأة ليست من المعارضة إلى جانب عضو الكنيست يتسحاق كروزر من حزب "عوتسما يهوديت" إذا انتخب نائبًا. وليست غوتليب فقط، وحتى في عوتسما يهوديت هناك العديد من أعضاء الكنيست الذين يرفضون التصويت لصالح الحرار.
في غضون ذلك، يقترب التوتر في الليكود من نقطة الغليان بين رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير القضاء ياريف ليفين، الذي لا يؤمن باللجنة، ويرفض الانخراط فيها، فقد أخبر مقربين منه أنه لا ينوي عقدها.
والتقى نتنياهو وليفين لساعات طويلة في الأيام الأخيرة، وحاولا إيجاد حلول تكون مقبولة لقاعدة الليكود من جهة، ويمكن للمعارضة التعايش معها من جهة أخرى. وحتى الآن لم تتم صياغة مخطط ناجح، وما زالت فرصة التوصل إلى اتفاق بين الطرفين يوم غد الأربعاء حاليًّا تعتبر ضئيلة جدًّا.
اليسار يدير ظهره لليمين
وفي السياق ذاته، دعا قادة الاحتجاج اليميني، الليلة الماضية، الحكومة في مؤتمر صحفي، إلى عدم الاستسلام لقضية التعديلات القضائية، وأعلنوا أنه في حال فجَّر ممثلو المعارضة المحادثات في منزل الرئيس يتسحاف هرتسوغ، ومنعوا الترويج لتحركات بتوافق واسع، فإنهم سيدعمون الحكومة بتشريعات من جميع أجزائها.
وقال رئيس حزب "المعسكر الرسمي"، عضو الكنيست بيني غانتس، أمس الإثنين، في بداية اجتماع حزبه في الكنيست: "ما زلت أسمع عن الصيغ والصفقات، لكن هناك صيغة واحدة بسيطة لنا لمواصلة المفاوضات، لاختيار ممثل المعارضة في لجنة اختيار القضاة".
وأضاف غانتس "نحن أمام لحظة حاسمة يوم غد الأربعاء، وفي ظل الضغوط التي تمارس على نتنياهو، أود أن أبلغه وأعضاء الائتلاف بصورة واضحة، المعسكر الرسمي لن يتردد في التوصل إلى اتفاقات. إذا امتثلوا للمبادئ التي وضعناها، فلن يَحُولَ أيُّ اعتبار سياسي بيننا وبين ما هو حق لإسرائيل".
وبدوره، خاطب وزير الأمن القومي، رئيس حزب "عوتسما يهوديت"ـ إيتمار بن غفير، نتنياهو، في بداية اجتماع حزبه، وقال: "أسمع التصريحات والإيجازات حول ما سيحدث في منزل الرئيس وأنا أود القول بوضوح، ليس لدينا تفويض لإجراء إصلاح زائف. ولدينا تفويض لإرسال رسالة نصيّة مفادها أن الجمهور اليميني يريد إصلاحًا قانونيًّا، وهذا صحيح في المحادثات، لكن يجب ألّا نخيّب ظنَّ ناخبينا".
وادعى عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، في اجتماع حزبه "يسرائيل بيتينو"، أنه "فور انتخاب ممثلي الكنيست في لجنة اختيار القضاة، سيعلن ممثلو الائتلاف والمعارضة عن توصلهم إلى نوع من الاتفاق فيما يتعلق بالتعديلات القضائية. وقدَّر ليبرمان في بداية اجتماع حزبه أن جوهر الاتفاق هو عودة رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي إلى الحكومة بدعم من غانتس ولابيد، وهذا تعزيز مهم لتحالف نتنياهو اليميني".
وقال ليبرمان إن "جميع التفاصيل الأخرى التي قد تتضمنها الاتفاقية، مثل: نوع من التسوية على أساس المعقولية، ستكون بمثابة ستار دخان، وإن عودة رئيس شاس الذي تمت إقالته من الحكومة بأمر من المحكمة العليا هو جوهر الاتفاق الجاري تشكيله.
وأضاف "سأفعل كل ما في وسعي لمنع الاتفاقات التي تظهر حاليًّا.. ونحن نعلم أن هذا التحالف نجح في نحو خمس سنوات في إلحاق أضرار جسيمة بإسرائيل".