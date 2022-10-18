أوكرانيا تبحث قطع العلاقات مع إيران

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، إنه قدم اقتراحا للرئيس فولوديمير زيلينسكي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ بسبب صادراتها من الأسلحة لروسيا.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي أن "طهران تتحمل المسؤولية كاملة عن تدمير أوكرانيا"، موضحا أنه سيرسل مذكرة رسمية إلى إسرائيل لطلب إمدادات دفاع جوي فورية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الإثنين، أنها ستستمر بتطبيق العقوبات على تبادل الأسلحة بين روسيا وإيران، وهددت واشنطن بأنها "ستتخذ إجراءات بحق الشركات والدول التي تتعاون مع برنامج الطائرات المسيّرة الإيرانية بعد أن استخدمتها روسيا في ضربات قاتلة على كييف".

من ناحيتها، أعلنت إيران مرارًا أنها ليست طرفًا ولا تدعم أيًا من روسيا أو أوكرانيا في الصراع المحتدم منذ أشهر.

وقال وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، إن بلاده "لم ولن تقدم أي سلاح لاستخدامه في أوكرانيا".