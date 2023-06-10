روسيا: قرار أيسلندا تعليق أنشطة سفارتها يدمر العلاقات

وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها، أن "القرار الذي اتخذته السلطات الأيسلندية لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا يدمر النطاق الكامل للتعاون الروسي الأيسلندي"، مؤكدة: "سنأخذ هذا القرار غير الودي في الحسبان عند بناء علاقاتنا مع أيسلندا في المستقبل. وكل الإجراءات المناهضة لروسيا سيعقبها حتمًا رد مماثل".

ولدى إعلان قرارها، قالت أيسلندا إنها لم تقطع العلاقات الدبلوماسية، وإنها ستعيد فتح سفارتها بمجرد عودة العلاقات إلى طبيعتها.