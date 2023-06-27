"فاغنر" تستعد لتسليم معداتها الثقيلة للجيش الروسي والأمن يغلق قضية التمرد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلي مجموعة "فاغنر" يستعدون لتسليم معداتهم الثقيلة إلى وحدات الجيش الروسي.

وقالت الوزارة في بيان لها نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن "الاستعدادات جارية لتسليم المعدات العسكرية الثقيلة الخاصة بشركة فاغنر العسكرية، إلى وحدات القوات المسلحة الروسية التي تشارك بالعمليات العسكرية في أوكرانيا".

كما أعلنت هيئة جهاز الأمن الفدرالي الروسي إغلاق القضية الجنائية المتعلقة بأحداث التمرد المسلح لشركة "فاغنر" الذي وقع في الـ24 من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة "انترفاكس" عن جهاز الأمن الفدرالي، قوله: "عند التحقيق في قضية التمرد ثبت أن المشاركين فيه أوقفوا الإجراءات التي كادت تؤدي إلى ارتكاب جريمة".

وجاء في تقرير الأمن الفيدرالي: "في سياق التحقيق في قضية جنائية بدأها قسم التحقيق في الأمن الفيدرالي في 23 يونيو بموجب المادة 279 من القانون الجنائي الروسي، بشأن وقوع تمرد مسلح، ثبت أنه في يوم 24 يونيو، أوقف المشاركون في التمرد الأعمال التي كانت قد تؤدي إلى حدوث جرائم جنائية، ومع مراعاة هذه الظروف وغيرها من الملابسات ذات الصلة بالتحقيق تم في 27 حزيران إصدار قرار هيئة التحقيق بإغلاق القضية الجنائية".

وفي تحد لم يسبق له مثيل لسلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زحف مقاتلو "فاغنر" صوب العاصمة موسكو يوم السبت الماضي، مطالبين بإقالة القيادة العسكرية بسبب ما يرون أنه سوء تعامل مع الحرب في أوكرانيا.

وأنهت المجموعة التمرد فجأة وعادت إلى ثكناتها بموجب اتفاق توسط فيه رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو.