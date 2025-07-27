المستشار الألماني يطالب نتنياهو بتحسين الوضع الإنساني في غزة

طالب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، خلال اتصال هاتفي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، اليوم الأحد، "أعرب المستشار عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وطالب رئيس الوزراء نتنياهو ببذل كل ما في وسعه للتوصل الفوري إلى وقف لإطلاق النار".

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وأضاف المتحدث أن ميرتس دعا نتنياهو إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السكان المدنيين الذين يعانون الجوع في غزة، مشيرًا إلى أن "الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية يجب أن تتبعها خطوات ملموسة وسريعة".

وأوضح ميرتس أن الحكومة الألمانية ستعمل، خلال الأيام المقبلة، على التنسيق مع كل من فرنسا وبريطانيا (المعروفة مجتمعةً بـ"الترويكا الأوروبية")، وكذلك مع الشركاء الأوروبيين الآخرين، والولايات المتحدة، والدول العربية، لاتخاذ قرار بشأن كيفية الإسهام في تحسين الوضع في غزة.

وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد نشرت، أول من أمس الجمعة، بيانًا مشتركًا طالبت فيه بوقف فوري لإطلاق النار في حرب غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في القطاع.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية لا تزال غير مطروحة حاليًا على جدول أعمال برلين، مشيرًا إلى أن الحكومة الألمانية تعتبر هذا الاعتراف جزءًا من الخطوات النهائية في إطار تحقيق حل الدولتين.

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جدير بالذكر أن الكنيست الإسرائيلي كان قد صوّت، في يونيو/حزيران 2024، على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، واصفًا ذلك بأنه "مكافأة للإرهاب"، ومعتبرًا أن "مثل هذه المكافأة لن تؤدي إلا إلى تشجيع حركة حماس، التي ستستخدم الدولة الفلسطينية لاحقًا لشن هجمات على إسرائيل".